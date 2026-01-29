Intrigo Lookman, maxi-offerta in extremis dalla Turchia. Napoli (e Juve) avvisati

Il nigeriano dell’Atalanta non è sul mercato ma la Dea ha in mente una cifra precisa per lasciar andare il suo fuoriclasse in scadenza però nel 2027

Sono gli ultimi quattro giorni di mercato, quelli in cui teoricamente può succedere davvero di tutto. Perché spesso negli anni passti abbiamo assistito a colpi di scena clamorosi, scambi inaspettati o operazioni totalmente a sorpresa. Anche piuttosto importanti. L’Arabia Saudita ha aggiunto quel pizzico – e oltre – di imprevedibilità con offerte faraoniche in extremis difficili da rinunciare. E ora anche la Turchia non sta scherzando affatto, soprattutto con i tre club di Istanbul Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

La linea con la Serie A è tutt’altro che sottile in realtà e spesso questi sono venuti a prendere i nostri giocatori. Ad esempio Osimhen, poi Immobile, Abraham e tanti altri soprattutto negli ultimi 2-3 anni. E la sensazione è che il trend prosegua. In questo caso nel mirino è finito un vero e proprio pezzo da 90 come Ademola Lookman, secondo ‘Sky Sport’ finito nel mirino del Fenerbahce. Il nigeriano, dopo essere stato a un passo dall’addio per un paio di estati consecutive, è partito per la Coppa d’Africa rientrando di recente. E pian piano sta rientrando al meglio, con Raspadori che intanto ha aumentato la potenza offensiva di Palladino.

E il club turco è pronto proprio a fare sul serio, ha già avviato i primi sondaggi con l’Atalanta che pure non lo ha messo sul mercato. Anche se ha un contratto che scade a giugno 2027. Su di lui c’è stata qualche mese fa pure la Juventus, che non lo ha mai davvero dimenticato così come il Napoli, che senza il blocco del mercato si sarebbe fiondato subito su di lui. Un doppio interesse che gli azzurri speravamo rinverdire già a gennaio, ma che tornerà fortissimo in estate. Il Fenerbahce sta valutando se presentare un’offerta ufficiale: la Dea ci penserebbe solamente in caso di offerta top da almeno 45 milioni.