Retroscena Nkunku, spunta la verità sull’addio al Milan | CM

Grande momento in casa Milan dopo il successo sul campo del Bologna: intanto spunta un retroscena su Nkunku. 

Anche contro il Bologna nel posticipo della 23esima giornata di Serie A ha giocato una gara super con il rigore del momentaneo 2-0, ma a gennaio Christopher Nkunku è stato davvero molto vicino all’addio al Milan. L’attaccante francese classe ’97, ora, sembra essersi calato finalmente nella parte e rappresenta di sicuro un valore aggiunto nella rosa a disposizione di Max Allegri.

C’è, però, un retroscena che riguarda proprio il 28enne originario di Lagny-sur-Marne. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, avrebbe provato fino alla fine a vendere Nkunku, ma il direttore sportivo Tare si sarebbe opposto a questa decisione e alla fine proprio l’ex Chelsea è rimasto nel capoluogo meneghino.

In casa Milan credono fortemente nello scudetto e sono convinti di poter recuperare terreno dall’Inter capolista visti gli impegni di Lautaro Martinez e compagni in Champions League. Ci crede soprattutto Max Allegri, che ora potrà finalmente disporre di un super Nkunku che attraversa uno splendido momento di firma e che non vuole di certo fermarsi qui.

