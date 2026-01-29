Atalanta
Esonero Conte, avventura al capolinea a Napoli: cos’è successo nella notte

Ore caldissime a Napoli dopo la cocente eliminazione dalla Champions League: ecco cosa sta succedendo. 

Niente da fare. Il Napoli crolla in casa sotto i colpi del Chelsea (2-3) e dice addio alla Champions League: quella azzurra è l’unica squadra italiana a non ottenere il pass per gli spareggi validi per gli ottavi di finale. La gara sembrava essersi messa sui binari giusti con Vergara e Hojlund che avevano ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Enzo Fernandez, ma la doppietta di uno straordinario Joao Pedro nella seconda frazione di gioco spedisce Antonio Conte a casa. E ora proprio l’allenatore salentino finisce, ancora una volta, sotto accusa.

I tifosi non ne possono più della sua gestione “approssimativa” della rosa e sono a dir poco delusi: brucia il pesante ko contro gli eterni rivali della Juve nell’ultimo turno di Serie A, brucia il quarto posto in campionato a 9 punti di distacco dall’Inter capolista e brucia la prematura eliminazione dalla massima competizione continentale per club dopo una campagna acquisti da circa 150 milioni di euro (se si considera anche l’ultimo affare almeno in ordine cronologico, ovvero l’acquisto di Giovane dall’Hellas Verona). E subito dopo il fischio finale della sfida contro il Chelsea, l’hashtag #ConteOUT è tornato in trend su X:

Ore caldissime, dunque, in casa Napoli dopo la delusione europea: sabato allo stadio ‘Maradona’ arriva una Fiorentina affamata di punti salvezza e Conte non può più sbagliare.

