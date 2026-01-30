Atalanta
Arriva il regalo per Conte, si avvicina Holm dal Bologna

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo in vista della fine del mercato con gli azzurri che potrebbero regalare ad Antonio Conte una nuova pedina per la seconda parte di stagione.

Emil Holm
Holm verso il trasferimento al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel mirino del Napoli ci sarebbe Emil Holm con l’esterno svedese che appare in uscita dalla formazione di Vincenzo Italiano. Le ultime prestazioni deludenti dell’ex Atalanta hanno portato il tecnico dei rossoblu a puntare su Zortea come titolare, compresa l’ultima uscita in Europa League.

Il Bologna, tra l’altro, sarebbe alla ricerca di un nuovo terzino destro in queste ore anche se le piste sondate non appaiono semplici da raggiungere. Da Barbieri a Zappacosta, per i rossoblu si tratta di obiettivi difficili da portare a casa considerato il fatto che Cremonese e Atalanta non vogliono privarsi dei propri calciatori.

Per il Napoli si tratterebbe di un rinforzo importante in vista della seconda parte di campionato anche se prima gli azzurri vorrebbero trovare una sistemazione a Mazzocchi, proposto proprio ai rossoblu che hanno però declinato l’offerta.

