Crociato ko e stop lunghissimo: è addio alla Juve

L’infortunio al ginocchio stravolge il mercato in queste ultimissime ore di gennaio: ecco quello che sta succedendo. 

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 e torna al successo in campionato. Gli azzurri, a segno con Vergara e Gutierrez, salgono al terzo posto in classifica in attesa delle gare che vedranno coinvolte le rivali. C’è, però., da registrare una tegola pesantissima per la squadra allenata da Conte, l’ennesima di questa stagione davvero sfortunata.

Giovanni Di Lorenzo
Al 30′ della prima frazione di gioco, infatti, Di Lorenzo si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio e le dichiarazioni di Conte al termine del match fanno temere il peggio: “Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta“.

In attesa degli esami del caso, cambia a questo punto il calciomercato degli azzurri proprio in queste ultimissime ore di sessione invernale: il club caro al presidente De Laurentiis – come riferisce ‘Sportmediaset’- sarebbe infatti pronto ad accelerare per Juanlu Sanchez, difensore spagnolo classe 2003 in forza al Siviglia. Il giocatore piace tantissimo alla Juve di cui è stato a lungo un obiettivo, ma l’infortunio occorso a Di Lorenzo cambia le strategie del Napoli che, a questo punto, è in netto vantaggio proprio su bianconeri nella corsa al 22enne andaluso.

