Lookman in una big di Serie A, ok dell’Atalanta: formula e cifre

Si chiama Ademola Lookman uno dei pezzi pregiati di questa finestra invernale di calciomercato: ecco cosa sta succedendo.

Era di ritorno dalla Coppa d’Africa e ieri sera si è reso protagonista di una prestazione deludente nella sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ma Ademola Lookman resta uno dei pezzi pregiati di questa sessione invernale di calciomercato. L’attaccante nigeriano classe ’97 è legato all’Atalanta da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza a Bergamo potrebbe avere davvero le ore contate.

Colpa del Napoli che, nonostante l’eliminazione dalla Champions League, è pronto a sferrare l’assalto decisivo all’ex Leicester. Lo riferisce l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, secondo cui ci sarebbe già stata un’apertura dell’Atalanta alla cessione del calciatore in prestito con riscatto fissato in estate: il nodo principale è legato alle cifre dell’operazione, visto che la Dea chiede non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il patron De Laurentiis ritiene inferiore la valutazione del suo cartellino.

In ogni caso, Napoli e Atalanta potrebbero avere nuovi colloqui nelle prossime ore e le probabilità di un trasferimento di Lookman in azzurro aumentano col passare delle ore.