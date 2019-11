CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / Balotelli sarebbe furibondo dopo le ultime uscite di Cellino, penosa la battuta sul colore della palle, che fanno seguito alla sua esclusione per motivi disciplinari dalla gara contro la Roma. Il divorzio dal Brescia è nell'aria, quasi certo anche se ci sarebbe il tempo - e forse pure il modo, ovvero l'esonero di Grosso e il ritorno di un più diplomatico Corini - per ricucire uno strappo molto forte.

Calciomercato Brescia, dal Galatasaray alla Fiorentina: le ultime su Balotelli

E' comunque già partito il tam tam mediatico relativo alla prossima destinazione di 'Super Mario', giocatore da anni - purtroppo - finito per certi livelli, pure per la modesta Serie A. Il rumors più forte è quello che lo dà molto interessato al trasloco in Turchia, nella fattispecie al Galatasaray di Terim. Di ieri, invece, l'indiscrezione su un suo possibile futuro nella Major League Soccer statunitense.

Si parla poi anche della, Commisso pare sia un suo estimatore, e di nuovo delfresco di double Copa Libertadores-Brasileirao e che già provò a prenderlo l'estate scorsa.

Calciomercato Brescia, Balotelli-Cina: può pensarci l'Hebei Fortune

Per ora non è stata inserita nel roster delle pretendenti, ma lo facciamo noi, la Cina. Un club cinese che potrebbe pensarci è l'Hebei Fortune: il classe '90 potrebbe raccogliere l'eredità del 'Pocho' Lavezzi, che proprio oggi ha annunciato l'addio (forse) al calcio giocato. In Estremo Oriente Balotelli, la cui convocazione all'Europeo è ad oggi utopisitica, non avrebbe grandi pressioni e tornerebbe a guadagnare le cifre degli anni passati.

