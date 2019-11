CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT / L'interesse del Napoli per Sofyan Amrabat, anticipato da Calciomercato.it lo scorso 19 novembre, si è fatto molto concreto negli ultimi giorni. Secondo le informazioni raccolte, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha intensificato i contatti con il Verona per provare a giungere a un accordo e ad anticipare la concorrenza importante di Inter, Fiorentina e club inglesi quali West Ham e Tottenham.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Napoli, futuro Insigne: spunta uno scambio in Serie A

Calciomercato Napoli, Amrabat può arrivare solo a giugno

Il Napoli potrebbe compiere una vera e propria rivoluzione nella prossima estate e Amrabat ha tutto per essere uno dei nuovi tasselli da cui ripartire.

L'approdo del centrocampista marocchino sotto l'ombra del Vesuvio, a patto che venga trovato un accordo con la società diche vorrebbe più del triplo della cifra (3,5 milioni) che verserà per il riscatto, avverrebbe solo a luglio 2020 dato che il ragazzo nato in Olanda - come vi aveva spiegato sempre Calciomercato.it otto giorni fa - ha già indossato due maglie nella stagione in corso. Quella naturalmente del Verona e quella del(10 minuti scarsi ad agosto contro l'Oostende, ndr) dal quale è giunto in prestito con opzione d'acquisto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Roma, Alisson svela: "Ecco perché non sono andato al Napoli"

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Speciale CM.IT - Calcio e razzismo, Italia sotto accusa: sanzioni fantasma

Calciomercato Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime di CM.IT