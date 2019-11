Calciomercato, UFFICIALE: una panchina per Klinsmann

CALCIOMERCATO HERTHA BERLINO KLINSMANN - Ante Covic non è più l'allenatore dell'Hertha Berlino. La pesante sconfitta 4-0 subita nell'ultima giornata sul campo dell'Augsburg, la quarta consecutiva in Bundesliga, è costata cara al 44enne tecnico tedesco. I capitolini sono in piena lotta per non retrocedere e occupano adesso la terzultima posizione in classifica, a pari merito con il Werder Brema ed il Fortuna Dusseldorf.

I biancoblu hanno ufficializzato l'esonero di Covic e, contestualmente, hanno annunciato l'ingaggio fino al termine della stagione di Jurgen, fermo dal 2016 dopo l'esperienza da commissario tecnico sulla panchina degli Stati Uniti.

