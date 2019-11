Calciomercato Milan, da Rodriguez a Borini: tutti con le valigie in mano

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ BORINI CALABRIA / Tra gennaio e giugno in casa Milan potrebbe esserci l'ennesima rivoluzione. Sono tantissimi i calciatori con le valigie in mano pronti a salutare Milanello: dopo la bufera social delle scorse ore, per Kessie, Rebic e Biglia l'addio sembra davvero scontato. L'attaccante croato non è riuscito ad ambientarsi e anche contro il Napoli ha fornito una prova alquanto deludente.

L'ivoriano, punto fermo con Gattuso, sta vivendo una fase di involuzione che potrebbe portarlo alla cessione già a gennaio. Il buon rendimento di Krunic renderebbe la sua partenza più semplice e l'addio dell'ex atalantino sarebbe utile per finanziare il prossimo calciomercato. Soldi freschi che non potranno arrivare, invece, da Biglia, che lascerà comunque entro l'estate il Milan.

Ma sono tanti i calciatori che non rientrano nei piani tecnici, perché scivolati nelle gerarchie.

Milan, tempi duri per Borini e Rodriguez

Senza coppe in casa Milan non esiste turnover e molti calciatori ormai vedono il campo con il contagocce.

Stiamo parlando ad esempio di, completamente sparito dai rada di Pioli. L'esterno è pronto a salutare i compagni a gennaio. L'Inghilterra, anche per lui, potrebbe essere la giusta destinazione, così come per Ricardo, ormai diventato una riserva dopo l'esplosione di. Per lo svizzero resta viva la pista tedesca.

Situazione simile per Davide Calabria, che dopo diverse prestazioni deludenti, è stato sostituito da Conti, che sta riuscendo a convincere dopo il lungo infortunio. Con l'ex Atalanta sempre più in crescita per il giovane ex Primavera la cessione potrebbe essere davvero l'unica soluzione. Piace in Spagna al Siviglia ma anche in questo caso va monitorata la pista inglese. Difficile, al momento, invece, che possa lasciare il Milan già a gennaio Donnarumma: i prossimi messi serviranno per capire se si potrà raggiungere un accordo per il rinnovo.

