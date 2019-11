CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI FUTURO ESONERO / Futuro sempre più in bilico per Carlo Ancelotti. Come raccontato nelle scorse ore da Calciomercato.it, la situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro e la partita di Liverpool potrebbe risultare decisiva per le sorti del tecnico italiano. I rapporti sembrano ormai essersi deteriorati del tutto e il presidente De Laurentiis potrebbe decidere di cambiare guida tecnica fin da subito. La situazione in casa Napoli, dopo le multe inflitte ai calciatori, è davvero calda e arrivano ulteriori conferme di un possibile ribaltone imminente.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, inizia lo scontro: multe in arrivo, stangata per Allan.

Stando a quanto riportato da 'RadioRadio', da Ilario Di Giovambattista, Ancelotti e De Laurentiis starebbero trattando la separazione affincché il Napoli inizi il nuovo anno con un altro allenatore ma se dovessero arrivare due sconfitte tra domani e domenica, il licenziamento sarebbe immediato.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, Ancelotti al bivio: De Laurentiis vigila

Calciomercato Napoli, i tre nomi per il dopo Ancelotti

De Laurentiis è così a lavoro per trovare il sostituto. Il presidente dei campani quasi certamente si affiderà ad una guida tecnica italiana.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

In corsa per la panchina del Napoli ci sono ben tre profili: Luciano Spalletti, che deve però essere liberato dall'Inter, Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso. L'ex Juventus è forse il più difficile da raggiungere anche per via delle sirene inglesi; più facile l'ex Milan, che non faticherebbe ad accettare la proposta dei campani per confermato quanto di buono fatto in rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Napoli, per Haaland spunta la clausola

Liverpool-Napoli, caso ritiro: scoppia la risata di Klopp

Inter e Napoli, offerta per Amrabat. Può arrivare a giugno: il motivo