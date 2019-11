JUVENTUS CONFERENZA SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Calciomercato.it in tempo reale.

Dybala dice che si diverte molto col suo gioco, Sacchi la invita a seguire le sue idee, che vede un po' perse.

"La penso come Arrigo. Da tanti anni sono in sintonia con i suoi pensieri. Anche io vorrei vedere la squadra più continua in certi tipi di atteggiamento, poi bisogna tener conto delle caratteristiche dei giocatori. Miglioreremo sotto tanti punti di vista, ma alla fine giocheremo seguendo le caratteristiche della squadra, che va accompagnata, non possiamo andarci di certo contro. In questo momento giochiamo a sprazzi rispetto a quello che proviamo: i margini di miglioramento sono ampi, ma li troveremo tra alti e bassi".

Che gara si aspetta?

"Se cerchi solo di non prenderle, alla fine rischi tantissimo. Dobbiamo giocare senza far calcoli, l'Atletico come caratteristiche negli ultimi tempi sta anche cambiando, palleggia di più ed ha superiori qualità tecniche. Cerca un gioco diverso rispetto al passato. Se noi pensiamo che siamo già qualificati siamo morti: dobbiamo pensare che il primo posto è fondamentale".

Simeone le piace?

"Distante o no dal mio calcio sono delle scelte, l'Atletico Madrid è una squadra che gioca in un contesto difficile tra Real e Barcellona: è una squadra competitiva ogni anno e spesso riesce a vincere.

Il suo percorso è sicuramente da applausi".

Com'è la sua relazione con Cristiano Ronaldo?

"Non so che notizie arrivano in Spagna, il mio rapporto con lui è buono. Se un giocatore si arrabbia al cambio la penso come Simeone, è positivo. Lui ha vinto tutto e questo vuol dire che ha ancora motivazioni. Sono 25 anni che vedo i calciatori uscire nervosi, non mi fa più nè caldo nè freddo".

Come stanno Ronaldo, De Ligt e Bernardeschi?

"Ieri Cristiano si è allenato col gruppo, sembra in crescita ma lo valuteremo oggi e domani, è molto positivo che abbia lavorato coi compagni. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare, dipenderà molto dalle loro sensazioni, hanno due infortuni che portano dolore, vedremo quanto sarà sopportabile".

Cristiano, Dybala e Higuain insieme è ancora una chiacchiera da bar?

"Difficile, Gonzalo è un attaccante puro, Cristiano è un centravanti che parte da sinistra e Dybala non è un trequartista, è un attaccante. In certi momenti siamo disposti a fare di tutto, ma si tratta di situazioni contingenti. Ma meglio così: la stagione è lunghissima, stanno trovando posto tutti e lo troveranno per tutto l'anno".

