CALCIOMERCATO INTER CONTE BORJA VALERO/ Partita decisamente complicata quella di ieri dal punto di vista fisico per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, nonostante la vittoria decisamente agevole, hanno dovuto far fronte al problema al ginocchio per Nicolò Barella con Gagliardini e Stefano Sensi ancora ai box.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Al posto dell'ex giocatore del Cagliari di Rolando Maran è tornato in campo Borja Valero, il professore del centrocampo.

L'esperto centrocampista spagnolo, ex Villarreal e Fiorentina, ha giocato poco più di un tempo senza sbavature e mettendo l'ordine giusto a centrocampo, confermando la sua importanza nonostante lo scarsissimo impiego durante questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Florenzi a Giroud: gli obiettivi per gennaio

Calciomercato Inter, futuro di Borja in bilico: che cosa succederà a gennaio?

Per la finestra di calciomercato invernale, si sono susseguite le voci intorno ad un possibile partenza di Borja Valero, sempre sponda Serie A. Su di lui si è registrato infatti l'interesse del Torino e, in estate, anche la Fiorentina ha valutato il possibile ritorno in Toscana ed al Franchi. D'altro canto, come affermato dal suo agente all'inizio della stagione, la volontà di Borja sarebbe quella di restare in nerazzurro e dare una mano proprio in occasioni di questo tipo. Un aiuto non indifferente per Antonio Conte che può ancora scommettere sull'usato sicuro Borja Valero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, Borja Valero può lasciare a gennaio: le possibili destinazioni

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Kurzawa: può partire subito