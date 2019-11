CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Da meteora alla storia. L'Inter scopre un tesoro, che può diventare un affare davvero clamoroso per il bilancio. Perché Gabriel Barbosa è tornato davvero Gabigoled ora è ufficialmente nella storia del Flamengo, del calcio brasiliano e sudamericano in generale. Perché l'attaccante di proprietà dei nerazzurri con la doppietta nei minuti finali della sfida col River Plate regala la Copa Libertadores al Flamengo a 38 anni di distanza e ora punta a chiudere i conti nel Brasileirao, dove è anche capocannoniere, per concludere in grande una stagione strepitosa. Una valanga di gol, che hanno riacceso i riflettori del calcio internazionale e del calciomercato su un attaccante che a 23 anni può esplodere e far gola a molti club.

Ma non all'Inter, almeno dal punto di vista tecnico: perché i dirigenti e lo staff tecnico nerazzurri hanno voltato pagine e ora puntano a massimizzare gli incassi derivanti dalla sua cessione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, nuove conferme sulla trattativa per Gabigol

Calciomercato Inter, contromossa Marotta: alza il prezzo di Gabigol

All'Inter, nonostante la stagione strepitosa, non c'è spazio per Gabigol e tra le righe lo ha annunciato anche il tecnico Antonio Conte nel post-partita di Torino-Inter, quando gli viene chiesto appunto della possibilità di rivedere l'ex Santos in nerazzurro: "La scorsa estate sono andati via giocatori importanti e non abbiamo realizzato dal punto di vista economico. Potrebbe esserci un tesoro importante…". Importante, ma quando? Tralasciando per il momento vari Icardi, Nainggolan, Joao Mario e Perisic e focalizzandosi su Gabigol, al momento si potrebbe dire quasi una ventina di milioni in più rispetto a quanto previsto. Perché secondo quanto racconta 'La Gazzetta dello Sport', Inter e Flamengo avevano di fatto raggiunto un accordo di massima sulla base di un'offerta da 22 milioni di euro nei mesi scorsi, poi i brasiliani non hanno affondato il colpo sperando di poter giocare al ribasso. Un atteggiamento che non è piaciuto ai vertici interisti, i quali ora sanno di avere tra le mani l'oggetto di una potenziale asta internazionale e quindi alzano la richiesta: servono almeno 35-40 milioni di euro adesso per Gabigol. L'obiettivo è quello di ottenere il massimo dalla sua cessione e se sarà necessario, potrà aggregarsi alla squadra di Conte almeno nella prima parte di gennaio in attesa della sistemazione migliore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO - Il presidente del Flamengo: "Stiamo trattando per trattenere Gabigol"

Gabigol e non solo: il Crystal Palace guarda in Serie A