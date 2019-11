CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO KUMBULLA TARE / Marash Kumbulla è una delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A. Il difensore classe 2000 ha offerto prestazioni convincenti al centro della difesa del Verona, tanto da conquistare anche la convocazione con la nazionale albanese. Ma le belle prove di Kumbulla hanno stupito anche diversi club di prima fascia, che stanno seguendo con attenzione il giovane difensore nato a Peschiera del Garda. In primis c'è la Juventus, con Fabio Paratici che lo ha messo nel mirino, ma attenzione alla concorrenza di un altro club italiano. Per tutte le news di giornata: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, su Kumbulla anche la Lazio

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', anche la Lazio starebbe valutando con attenzione le prestazioni di Kumbulla. Tare è rimasto favorevolmente impressionato dal giovane difensore. Il club capitolino cerca nuovi innesti di prospettiva in difesa, visto che Vavro fino ad ora non ha convinto, mentre Bastos e Luiz Felipe hanno spesso offerto prove altalenanti. L'obiettivo dunque è quello di cercare giovani innesti da far crescere al fianco di Acerbi. Il Verona non ha intenzione però di cedere il ragazzo a gennaio: un'eventuale cessione può concretizzarsi quindi soltanto in estate.

La sfida alla, dunque, è lanciata.

Calciomercato Lazio, per la difesa piace anche Pavlovic

Non solo Kumbulla però. Nel mirino di Tare è finito un altro difensore di prospettiva. O meglio è tornato nel mirino, visto che si tratta di Strahinja Pavlovic. Il giocatore del Partizan Belgrado era ad un passo dal diventare un nuovo rinforzo per Simone Inzaghi, ma alla fine è rimasto in Serbia. Affare saltato, con relativo comunicato ufficiale emesso dal club biancoceleste. Il nome, però, non è mai sparito dai radar laziali, anche se a complicare le cose è ora il notevole aumento del costo del cartellino, schizzato a 15 milioni di euro.

