Spagna, che è successo tra Luis Enrique e Moreno? I retroscena CM.IT

SPAGNA MORENO LUIS ENRIQUE / “Se desideri farti un amico nel calcio, comprati un cane”. La frase di Marco Van Basten scelta da Alfredo Relaño di ‘AS’ sembra perfetta per raccontare il caos che vive in queste ore la federazione spagnola di calcio. L’addio di Robert Moreno e il contestuale ritorno di Luis Enrique poteva rappresentare un momento di concordia, di coerenza e di amicizia che poche volte si è visto nel mondo del pallone. Eppure, nonostante le ottime premesse, i titoli che campeggiano sui quotidiani iberici parlano di rabbia e tradimento. Occorre fare un passo indietro.

Spagna, quando Moreno disse: "Aspettiamo il ritorno di Luis Enrique"

A marzo, Luis Enrique abbandonò improvvisamente il ritiro della Nazionale a causa dell’orribile notizia di cui ora tutto il mondo è a conoscenza: sua figlia Xana, di appena nove anni, era gravemente malata e c’erano poche speranze di guarigione. La stampa sportiva ha tenuto il segreto dietro i “motivi personali” che spinsero l’ex Roma a lasciare il posto fino al triste epilogo di fine agosto. Robert Moreno, che negli ultimi anni è stato un suo fidato assistente, ha occupato il suo posto, inizialmente in maniera provvisoria. A giugno la federazione rese ufficiale la sua conferma fino all’Europeo, ma il presidente Luis Rubiales sottolineò un concetto già espresso più volte: se e quando Luis Enrique se la sentirà di tornare al lavoro, avrà le porte spalancate.

Moreno condivideva questa posizione e, nelle sue iniziali conferenze da ct, auspicava che l’asturiano tornasse a sedersi in panchina quanto prima. “Non c’è niente di cui congratularsi”, affermò in una delle sue prime uscite pubbliche, mentre lo scorso tre settembre disse di essere pronto “a farsi da parte” se Luis Enrique si fosse sentito pronto a tornare, per “lavorare di nuovo insieme a lui”.

Spagna, Moreno e il cambio di toni: "Rinnovo? Non dipende da me"

Il tono delle sue dichiarazioni è però cambiato nell’ultimo mese. Una volta raggiunto l'obiettivo qualificazione, timbrata il 15 ottobre scorso contro la Svezia, Moreno ammise che gli "piacerebbe disputare un Europeo e un Mondiale", sottolineando come il rinnovo del suo contratto non dipendesse da lui.

Una questione, quella relativa al contratto, menzionata più volte, obbligando Rubiales a fare chiarezza quattro giorni fa: "Parleremo dopo l'ultima gara della fase di qualificazione e vedremo. C'è ancora tanto da riflettere". Mentre rilasciava queste dichiarazioni, Rubiales stava già lavorando albis.

Robert Moreno, infatti, aveva saputo dallo stesso ex Roma la sua volontà di riprendere il discorso lasciato tragicamente otto mesi fa. Ma a quanto pare, e in contraddizione con quanto dichiarato in passato, non l’ha presa benissimo: oggi Rubiales ha infatti raccontato che domenica scorsa l’allenatore ha chiesto di sapere cosa sarebbe accaduto “immediatamente” e che il giorno dopo ha comunicato l’intenzione di negoziare il suo addio “allo scopo di non essere un impedimento per il rientro di Luis Enrique”.

Spagna, Moreno "tradito"? Rubiales: "Chiedete a Luis Enrique"

Cos’è accaduto, quindi? A quanto pare, non lo sa nemmeno Rubiales: “Dovrete chiederlo a Luis Enrique, non ne ho idea. Non possiamo entrare nel rapporto personale tra i due”. Nessuno avrebbe chiesto a Moreno di lasciare la Nazionale e di rinunciare al ruolo di assistente che ha felicemente occupato fino a marzo. L’ormai ex ct ieri ha salutato i calciatori nello spogliatoio in lacrime, ha evitato la stampa e oggi ha disertato l’incontro in federazione per l’addio, inviando due suoi avvocati.

Con due pareggi e sei vittorie nella corsa all’Europeo 2020, sentiva di essersi guadagnato la conferma, ma la scelta della RFEF va al di là dei risultati e del campo. Luis Enrique era l’allenatore incaricato per un percorso di rinnovamento che durasse fino al Mondiale 2020, interrotto a causa di un’orribile tragedia e che ricomincia oggi. Negargli il ritorno in panca dopo quello che ha passato e dopo averlo promesso ai quattro venti per mesi non avrebbe avuto senso. Toccherà allo stesso Moreno, quindi, far chiarezza sui motivi che lo hanno portato a dire addio: se davvero si sente “tradito e utilizzato”, come raccontano in Spagna, deve spiegare perchè. Nel frattempo, a poco più di un anno dal caos Lopetegui, l’immagine della Roja ha di nuovo le ossa rotte.

