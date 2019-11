Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: la strategia

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA MILAN / E' andato via appena un terzo di stagione, ma iniziano già le fasi di studio per le prossime sessioni di calciomercato, anche quella estiva. In vista della quale, uno dei nomi più caldi sarà sicuramente quello di Gianluigi Donnarumma. Il futuro del portiere del Milan è assolutamente da tenere d'occhio, sono possibili sviluppi importanti a giugno per l'estremo difensore rossonero. Con la Juventus, in prima fila, pronta ad approfittarne.

Calciomercato Juventus, Donnarumma nel mirino: Raiola l'alleato

I bianconeri, non è un mistero, monitorano la situazione del classe '99 di Castellammare di Stabia da diverso tempo. Il ds Paratici stravede per lui ed è pronto a cogliere l'occasione che dovesse presentarsi per acquistarlo.

Il Milan, alle prese con i dettami del Fair Play Finanziario, dovrà far cassa probabilmente in estate e la plusvalenza più ricca potrebbe garantirla proprio Donnarumma. Come scrive la 'Gazzetta dello Sport', l'agente del giocatore,, ha già avviato la sua strategia. Donnarumma è in scadenza di contratto nele un rinnovo prevedrebbe un aumento rispetto aidi ingaggio percepiti attualmente. Una cifra che difficilmente il Milan potrebbe permettersi. Ecco perché le possibilità di un addio crescono.

Calciomercato Juventus, scambio con il Milan? Ecco i nomi

La Juventus inoltre potrebbe avere la possibilità, sempre secondo la 'Rosea', di ammortizzare il costo del cartellino di Donnarumma non solo grazie al contratto in scadenza, ma anche con l'inserimento di contropartite tecniche. Ai già noti nomi di Rugani e Demiral, si aggiunge quello di Mattia Perin, per uno scambio ruolo su ruolo che i rossoneri gradirebbero parecchio. Il possibile arrivo di Donnarumma però non cambia le carte in tavola sul futuro di Szczesny: il portiere polacco è vicino al rinnovo con i bianconeri.

