CALCIOMERCATO POGBA KEAN RAIOLA MANOLAS DE LIGT INSIGNE DONNARUMMA/ La stagione per alcuni dei maggiori assistiti di Mino Raiola non è di certo partita col piede migliore. Il super agente, che annovera nella sua scuderia giocatori del calibro di Paul Pogba o Gianluigi Donnarumma, non sta vivendo un momento particolarmente positivo, stando almeno alle recenti prestazioni dei suoi 'boys'. Partendo proprio dal francese, in rottura con il Manchester United ormai da tempo. L'ex giocatore della Juventus infatti, non ha iniziato al meglio con la maglia dei Red Devils a causa anche dell'infortunio che lo sta tenendo fermo ormai da diverso tempo.

Non solo, vagliando la rosa degli assistiti di Raiola, spiccano altri due nomi al momento in difficoltà nelle loro squadre: Lorenzo Insigne e Gianluigi Donnarumma. Il primo, al centro della vicenda ammutinamento in casa Napoli, non è riuscito ancora ad incidere nei risultati della sua squadra, creando più di un malumore nell'ambiente. Il secondo invece, contornato da continue voci di calciomercato, non sta fornendo le prestazioni messe in mostra nella scorsa stagione.

Calciomercato - Manolas, Kean e Balotelli: quando il cambio di squadra non aiuta

Fra gli altri giocatori presenti nella scuderia di Mino Raiola ecco altri tre nomi che, nonostante il cambio di casacca nella finestra estiva di calciomercato, non sono riusciti finora ad affermarsi con prestazioni convincenti. Il primo è Kostas Manolas, approdato al Napoli dalla Roma.

Il difensore centrale greco è passato dall'essere l'eroe della rimonta sul Barcellona nel 2018 in giallorosso a trovarsi a ben 13 punti dalla vetta con il Napoli, in piena crisi.

Discorso differente per due bomber: Moise Kean e Mario Balotelli. Il primo, nella scorsa stagione, aveva stupito decidendo anche match di cartello come quello contro il Milan con la maglia della Juventus, ma i ripetuti problemi disciplinari stanno bloccando una crescita che sembrava ormai certa. Il secondo invece, arrivato svincolato al Brescia, finora non ha portato i gol necessari per tenere le rondinelle fuori dalla zona calda della classifica. Raiola può essere inoltre chiamato a riscattare il futuro di Suso. Lo spagnolo è infatti in contatto con il super procuratore, come riportato dalle nostre ultime CM.IT.

Calciomercato, non solo cadute: gli assistiti di Raiola in ascesa

Mino Raiola può però sorridere andando a vedere la crescita di Justin Kluivert, ormai fra i titolari della Roma di Fonseca. Non solo, bene anche Verratti e Matuidi, sempre più centrali nei loro club di appartenenza. Rimandato invece il giudizio su Matthijs de Ligt. Il difensore olandese non ha iniziato con la marcia altissima, ma le ultime prestazioni ed il gol contro il Torino fanno ben sperare. Resta inoltre incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic, alfiere di Raiola. Lo svedese potrebbe infatti anche tornare in Serie A nel mercato di gennaio.

