CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CISTANA / Andrea Cistana è il nome nuovo in Serie A. Titolare fisso nel Brescia, il difensore centrale ha conquistato la convocazione nella Nazionale dei grandi, a dimostrazione della sua importante crescita nel campionato maggiore. Classe 1997, Cistana è da tempo nel mirino della Juventus, che già ha avuto modo di osservare le sue prestazioni.

Tuttavia, proprio la chiamata diha suggellato il suo salto di qualità, che presto potrà avvenire anche in ottica mercato , quando le altre 'big' nostrane potrebbero sfidare i bianconeri: clicca qui per restare aggiornato.

Considerando l'opera di italianizzazione voluta da Marotta, infatti, non è da escludere un possibile 'agguato' dell'Inter per Cistana, il quale si è già messo in mostra anche contro Milan e Napoli, altre due società attente alle giovani promesse nostrane. Il presidente Cellino, dopo Tonali, si gode quindi la sua nuova stella. In attesa di offerte allettanti.