p>JUVENTUS MILAN INFORTUNIO MATUIDI SARRI / Nella conferenza stampa post, Maurizioha risposto così in merito a Matuidi costretto a lasciare il campo a venti minuti dal termine : "Lo stanno portando al 'J Medical' per dei controlli - le parole del tecnico bianconero raccolte dall'inviato di Calciomercato.it - Si sospetta un colpo al costato, potrebbe avere una piccola fratturina alla costola. Non so dire adesso se risponderà alla convocazione della Francia".

Dall'inviato Giorgio Musso