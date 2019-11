SERIE A GIUDICE SPORTIVO ILICIC VERONA / Una giornata di squalifica del settore "poltrone est" dello stadio Bentegodi. Questa la decisione del Giudice Sportivo, che ha deciso di sanzionare così l'area dello stadio da cui sono partiti i cori e gli ululati razzisti nei confronti di Mario Balotelli nel corso della sfida tra Verona e Brescia. La società veneta è stata poi multata di 3mila euro per aver lanciato un petardo nel terreno di gioco. Ammenda anche per la Roma, in questo caso di 30mila euro.

Il club giallorosso è stato punito per i cori contro i tifosi napoletani, con il match che era stato anche sospeso dall'arbitro Rocchi . Multate anche(3 mila euro),(2500 euro) e(2mila euro). Cinque invece i giocatori squalificati. Una giornata per, espulsi (il primo a fine gara) contro. Due invece i turni che dovrà scontare Josip. Un turno di squalifica anche per, in quanto diffidati e ammoniti nelle sfide contro Lecce e