CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / La buona prestazione offerta nel derby contro la Juventus non basta. Ora serve anche una svolta nei risultati a Walter Mazzarri per continuare ad essere l'allenatore del Torino.

Urbanoha infatti ribadito la piena fiducia della società nei confronti dell'allenatore, fiducia che non potrà però essere illimitata.

Decisive saranno le prossime gare, con i granata subito attesi dalla delicata trasferta di Brescia. Dopo la sosta arriverà invece l'Inter, poi la trasferta a 'Marassi' contro il Genoa e la Fiorentina. Un filotto di partite che deciderà con ogni probabilità il futuro di Mazzarri.