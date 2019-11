JUVENTUS DOUGLAS COSTA / E' una Juventus ancora in evoluzione quella targata Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, che ha preso in estate lo scettro di Massimiliano Allegri, è passato dal 4-3-3 di inizio stagione al modulo a rombo delle ultime uscite, variando molto gli interpreti sul terreno di gioco soprattutto nel reparto offensivo.

Spartiacque l'infortunio di, con Sarri che con il brasiliano ai box ha varato il rombo a centrocampo affidandosi prima ae poi adietro le due punte, provando in alcune occasioni anchein quella zona di campo.

Ma potrebbe esserci presto un nuovo ribaltone nello scacchiere sarriano. Malgrado il recupero di Douglas Costa, l'allenatore campano però non avrebbe intenzione di tornare al tridente proseguendo con il 4-3-1-2. E nelle gerarchie di Sarri come trequartista sembra destinato ad inserirsi la candidatura proprio del mancino verdeoro, che già aveva ricoperto quel ruolo ai tempi dello Shakhtar. "Se impara a fare due-tre cose, può essere devastante in quella posizione", ha chiosato lo stesso Sarri al termine del derby contro il Torino. Una nuova veste per Douglas Costa che potrebbe vedersi per uno spezzone di partita già mercoledì in Champions League a Mosca con la Lokomotiv, in attesa che l'ex mister di Napoli e Chelsea trovi la quadratura perfetta per la sua Juventus.