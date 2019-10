MANCHESTER UNITED RANGNICK ALLEGRI / Situazione sempre calda per la panchina del Manchester United.

Il pareggio contro la capolista Liverpool non è bastato per spegnere i rumors sul conto di, con la panchina del tecnico norvegese che rimane sempre in bilico visto il deludente inizio di stagione dei 'Re Devils'.

Massimiliano Allegri e Pochettino sarebbero i due profili al vaglio della dirigenza dello United, anche se spunterebbe un terzo incomodo per l'eventuale sostituzione di Solskjaer. Stando al quotidiano 'Bild' nella lista dei candidati figurerebbe anche Ralf Rangnick, ex allenatore del Lipsia e attualmente responsabile dello scouting dei New York Red Bulls. Sul 61enne tecnico, oltre al club inglese, ci sarebbe anche l'interessamento del Bayern Monaco.