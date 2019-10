NAPOLI VERONA ANCELOTTI / "Il risultato è importante per ripulire l'ambiente. La seconda parte è stata ben controllata". Così Carlo Ancelotti al termine della sfida vinta al San Paolo contro il Verona ai microfoni di 'Sky Sport'. Soddisfatto il tecnico del Napoli: "Abbiamo giocato contro una squadra fisica, che gioca molto sui duelli. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica e sofferto un po', poi abbiamo gestito bene la ripresa. Si può giocare meglio, ma in questi momenti è importante mostrare solidità e maturità: è stata gara di maturità". Sulla difesa: "Quando non difendiamo col 442 portiamo i nostri esterni sui loro centrali e non sempre ci sono i tempi giusti. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' e la gestione difensiva è stata migliore". Su Milik "E' una carta importante, ha avuto un problema e lo ha risolto da poco. Sta ritrovando condizione e fiducia.

Gol in nazionale è stato la chiave". Su"E' un giocatore importante ed è una sorpresa ogni volta che lo vediamo. Sa fare tutto con umiltà e semplicità". Sulla duttilità dei giocatori: "Abbiamo giocatori duttili che possono giocare in diverse posizioni. Credo dipenda molto dalle strategie e dalle interpretazioni che vogliamo dare e impostare in partita, ma l'identità della squadra è molto chiara, questi cambiamenti non vanno a penalizzarla". Sul caso"Credo sia già chiarito dal giorno in cui è andato in tribuna, la sua serenità è molto importante per noi".

Nella conferenza stampa post-gara, Ancelotti ha parlato anche di Allan e Meret: "Allan play? Non è solo un playmaker, è un gran calciatore e la costruzione non dipende da un solo elemento. Non subire gol è importante, abbiamo ritrovato solidità, Meret ha fatto bene stasera. Vuol dire che servono meno gol per vincere le partite"