CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA IBRAHIMOVIC / Occasione Ibrahimovic per la Serie A: l'attaccante svedese, 36 anni, ha il contratto in scadenza al 31 dicembre con i Los Angeles Galaxy e potrebbe quindi arrivare nel nostro campionato a gennaio a parametro zero.

Un'opportunità che ha ingolosito lache pensa di ripetere l'operazioneper un attacco di grande classe, ma che potrebbe interessare anche all'a corto di attaccanti dopo l'infortunio die il mancato arrivo in estate di un vice-Lukaku.

Lo svedese in alcune dichiarazioni riportate da 'sportmediaset.it' ha parlato proprio del suo futuro: "Ho un contratto fino al 31 dicembre, credo. Fino ad allora non ho pensieri, rispetto il mio contratto. Se andrò via, avrete meno di cui scrivere. Se resterò qui, allora avrete ancora qualcosa di cui scrivere. Vedremo cosa accadrà.Io sono come sono - ha continuato Ibrahimovic -. Essere popolare non è una cosa che puoi scegliere. Penso sia una cosa naturale: se sei bravo in quello che fai, che alle persone piaccia o meno, comunque comprano la tua maglietta. Magari avessi il 50% del ricavato..."