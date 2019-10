CALCIOMERCATO MILAN EMRE CAN RUGANI / Nonostante una stagione iniziata decisamente al di sotto delle aspettative, Lucas Paqueta spera in una rinascita dopo il cambio di allenatore, ma resta comunque uno dei nomi segnati col circoletto rosso sul taccuino di Leonardo. Il direttore sportivo del Psg lo ha portato in Europa dal Flamengo e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia circa 40 milioni di euro.

Uno scenario che la dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione per non farsi trovare impreparata in sede di calciomercato

Non a caso, già da tempo si fanno nomi di intermedi di centrocampo, come quello di Benassi. Tra le situazioni studiate da Boban e Maldini c'è anche quella di Emre Can, che ha sin qui trovato poco spazio agli ordini di Maurizio Sarri e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Sul tedesco c'è proprio il Psg, ma il club lombardo vorrebbe tentare la carta del prestito. Un altro calciatore bianconero che non passa di moda a 'Casa Milan' è quello di Daniele Rugani, già seguito anche in passato, e mai utilizzato dall'ex allenatore del Chelsea.