Qualificazioni Euro 2020, i risultati: la Spagna all'ultimo respiro!

SVIZZERA IRLANDA SPAGNA QUALIFICATA / Non solo il Gruppo J dove la Finlandia è vicina alla qualificazione insieme all'Italia. Sono scesi in campo stasera anche i gironi D, G e F: occhi puntati in Svezia dove la Spagna è riuscita ha strappare il pass allo scadere con Rodrigo che ha risposto a Berg. Pareggio in pieno recupero anche per la Norvegia in Romania.

Tutto ancora da giocare nel gruppo D dove labatte l'Irlanda e si porta ad un solo punto dalla testa. Ecco i risultati con la classifiche della serata:

Gruppo F

Faer Oer-Malta 1-0

Romania-Norvegia 1-1

Svezia-Spagna 1-1

Classifica: Spagna 20, Svezia 15, Romania 14, Norvegia 10, Faer Oer 3, Malta 3

Gruppo D

Gibilterra-Georgia 2-3

Svizzera-Irlanda 2-0

Classifica: Irlanda e Danimarca 12, Svizzera 11, Georgia 8, Gibilterra 0

Gruppo G

Israele-Lettonia 3-1

Classifica: Polonia 19, Austria 16, Macedonia, Slovenia e Israele 11, Lettonia 0