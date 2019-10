BRESCIA VOJVODINA / E' stata sospesa l'amichevole di questo pomeriggio tra Brescia e Vojvodina.

L'interruzione è stata decretata quando degli ultras serbi hanno invaso il campo per cercare lo scontro con un gruppo di tifosi che sventolava bandiere albanesi: gli ospiti hanno interpretato il gesto come una provocazione sul tema del. La gara era stata già sospesa nel primo tempo per l'espulsione del tecnico serboche voleva ritirare la squadra. Al momento della sospensione definitiva il Brescia era in vantaggio per 2-1.