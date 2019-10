ROMA CAGLIARI PISACANE INSTAGRAM / Il match tra Roma e Cagliari è stato denso di polemiche, soprattutto nei minuti finali e nel postpartita. Il gol non assegnato a Kalinic nel recupero ha fatto andare su tutte le furie il ds Gianluca Petrachi e il presidente James Pallotta. L'arbitro Massa ha decretato il fallo dell'attaccante giallorosso su Pisacane, che è rimasto a terra per diversi minuti e dopo il fischio finale è stato trasportato in ambulanza al 'Gemelli'.

In ogni caso molte critiche sono state sollevate dai tifosi romanisti sui social nei confronti di Pisacane, reo di aver esagerato nell'infortunio: "Non commento offese gratuite. Preferisco parlare di calcio o di tanti altri temi che mi stanno a cuore - ha scritto lo stesso difensore del Cagliari su Instagram -. Non sto ad alimentare polemiche: è una scelta etica. Perciò... Giocata una grande partita, in uno splendido stadio, contro un avversario fortissimo. Avanti così".