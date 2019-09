CALCIOMERCATO SAMPDORIA DI FRANCESCO / La Sampdoria sterza e conquista i suoi primi punti stagionali.

Dopo le tre sconfitte consecutive, condite da 9 gol presi, oggi la squadra diha scelto la strada dell'equlibrio nella gara casalinga vinta contro il; uno a zero sofferto ma importante non solo in ottica classifica, considerate le molteplici voci circa un futuro già in bilico per il tecnico: clicca qui per restare aggiornato. Di Francesco può quindi 'respirare' in attesa delle prossime sfide, nelle quali chiederà continuità alla sua squadra.