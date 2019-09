VERONA MILAN CORI KESSIE DONNARUMMA / Un altro weekend di polemiche ed episodi da censurare per il campionato di Serie A che a Verona, in occasione della sfida tra Hellas e Milan, fa registrare dei presunti nuovi cori di discriminazione che sarebbero stati indirizzati nei confronti dei milanisti Kessie e Donnarumma.

Tuttavia, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, il Verona smentisce questa versione dei fatti e spiega: "I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi? Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi". Nei commenti, molti tifosi si sono scagliati contro il club veneto.