CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC MANCHESTER UNITED QATAR / La fine del calciomercato ha lasciato in casa Juventus alcune situazioni piuttosto delicate. Una di queste è quella legata a Mario Mandzukic, fuori dalla lista Champions. Il croato, non considerato incedibile dalla propria dirigenza, non è partito durante l'estate, rimanendo di fatto un esubero a tutti gli effetti. Ora la situazione potrebbe evolversi essenzialmente in due modi, secondo 'Tuttosport'.

L'attaccante infatti potrebbe accettare la corte del, il cui mercato chiuderà il 30 settembre oppure attendere gennaio e valutare nuove proposte europee. Per quanto riguarda quest'ultima soluzione, una possibilità potrebbe essere quella legata a un ritorno del, club che ha seguito da vicino il classe '86 durante l'estate. Qualora l'interesse inglese tornasse caldo, la sensazione è che dall'ex Bayern Monaco possa arrivare un sì.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!