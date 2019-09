SASSUOLO KENEDY GETAFE / Si allontana l'ipotesi Kenedy in casa Sassuolo. Il brasiliano di proprietà del Chelsea è stata un'idea degli ultimi giorni del club neroverde, che ha provato ad imbastire una trattativa con i 'Blues', proprietari del cartellino.

Il giocatore però sembra destinato a giocare in Liga. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Come sottolinea il 'Sun', il brasiliano sarebbe volato in Spagna per sostenere le visite mediche con il Getafe. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, ma è possibile che prima di firmare il contratto con il club di Madrid, il centrocampista offensivo possa firmare un rinnovo con il Chelsea.