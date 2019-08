Genoa, dietrofront Hiljemark: può restare in Serie A

CALCIOMERCATO GENOA HILJEMARK BRESCIA - Oscar Hiljemark non rientra nei piani del Genoa.

Da una settimana il centrocampista svedese sembra ad un passo dal trasferimento in Francia per vestire la maglia del, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Ad approfittarne, stando a quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, potrebbe essere il. Il club lombardo è alla ricerca di un rinforzo in mediana e l'ex Palermo potrebbe essere il profilo ideale per lo scacchiere di