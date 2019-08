VIDEO CMIT PARATICI CHIESA RAMADANI GIUFFRIDA/ Dopo l'incontro con Fali Ramadani, seguito in esclusiva da Calciomercato.it, e Mario Giuffrida, Fabio Paratici ha lasciato in serata gli uffici milanesi della Juventus. Sul piatto c'era il nome di Federico Chiesa, stella della Fiorentina di Rocco Commisso.

L'uscita del CFO della Juventus è stata seguita anche dall'inviato di Calciomercato.it. Il dirigente bianconero non si è però scomposto e non ha risposto alle domande poste dai giornalisti sui possibili affari di calciomercato in ballo. Non solo, anche il direttore sportivo del Cagliari Carli era presente negli uffici, ed è uscito insieme a Cherubini, braccio destro di Paratici. Una conferma dei buoni rapporti fra il club sardo e la Juventus, a maggior ragione dopo il prestito di Luca Pellegrini.