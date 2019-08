CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA GALLIANI / Il caso Icardi continua ad essere l'argomento principale dell'estate pallonara. Ad oggi una soluzione per il bomber argentino, separato in casa, non è stata trovata. Dell'argomento ha parlato anche Adriano Galliani: "Il caso mai è amplificato dal maschilismo che governa il mondo del calcio - ammette l'ex Milan al Corriere della Sera - Se parla Wanda si scatena un uragano ma se grandi agenti come Mino Raiola o Jorge Mendes avessero gli stessi comportamenti nessuno avrebbe nulla da eccepire.

Icardi peraltro è fortissimo, se potessi lo prenderei subito

PARATICI VS MAROTTA - "Fabio e Beppe sono due amici e delle loro diatribe ho letto solo sui giornali - prosegue Galliani - per quanto mi riguarda ricordo la sfida con Luciano Moggi per accaparrarsi Nesta, uno dei difensori più forti della storia"

SERIE A - "Mi piace moltissimo Sarri che in passato è stato molto vicino al Milan. Ma anche l'Inter ha un tecnico top come Conte, come il Napoli con Carletto: si giocano le prime tre posizioni e poi spero che il quarto posto sia del Milan"

MISTER - "Allegri, Spalletti o Mourinho? Punto sul mio amico Max. Poi se non fosse disponibile mi andrebbero benissimo anche gli altri due..."