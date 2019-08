CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA NECUL/ Stando a quanto riportato dal portale 'Pastadecampeon', l'agente di Lucas Necul, talento argentino dell'Arsenal de Sarandì, potrebbe approdare in Italia. Sulle sue tracce ci sono infatti l'Inter e la Fiorentina.

L'agente del giocatore è diretto in Italia nei prossimi giorni per riallacciare i contatti con i nerazzurri, già interessati a Necul, e sarebbe spuntato anche l'interesse della Fiorentina di Rocco Commisso per il mediano.