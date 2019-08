CALCIOMERCATO INTER PERISIC ROMA / Inter in cerca di acquirenti per Ivan Perisic. Valutato adesso sui 25 milioni di euro, stando alle indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it nelle ultime ore un intermediario vicino al club nerazzurro ha proposto il croato alla Roma.

La risposta del club giallorosso, nello specifico del ds, è stata però negativa. Al momento i capitolini non hanno interesse per Perisic, probabilmente pure per una questione economica, con l'ingaggio del croato che coi bonus supera i 4 milioni netti. A breve l'esterno potrebbe essere offerto anche in Germania, nella fattispecie aldove il classe '89 ha già militato dal luglio 2011 al gennaio 2013.