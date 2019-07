CALCIOMERCATO FIORENTINA SIMEONE VERONA/ Stando a quanto riportato da 'Hellas News', Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina e figlio del Cholo, potrebbe riabbracciare Ivan Juric, suo ex allenatore, al Verona neopromosso in Serie A.

Negli ultimi giorni Setti ha annunciato il possibile arrivo di un top player in maglia scaligera e, il Cholito potrebbe essere la soluzione giusta per il reparto avanzato della squadra allenata da Juric. La formula per l'arrivo di Simeone sarebbe quella del prestito.