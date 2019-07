CALCIOMERCATO INTER DZEKO / Sarà un week end decisivo sul fronte Dzeko-Inter. Dopo la tournée asiatica, tra domenica e lunedì, Beppe Marotta e il ds Ausilio torneranno in Italia con l'obiettivo di regalare ad Antonio Conte almeno un attaccante. E Dzeko - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - resta il più vicino. Alcuni intermediari proveranno in questi giorni ad avvicinare ancora di più le due società per chiudere l'affare sui 15 milioni di euro.

Inter, Marotta conferma: "Arriverà un attaccante esperto"

Si era discusso pure di alcuni giocatori (Kolarov e Florenzi su tutti), ma l'idea sarebbe quella di chiudere solo sulla base di cash. Di certo, visti i rapporti non più buoni, non sarà facile in futuro vedere altri affari sull'asse Milano-Roma.

"È chiaro che noi siamo in difficoltà soprattutto nel reparto offensivo, ma vogliamo fare le cose con calma per non fare delle scelte avventate. Ogni scelta va fatta e condivisa con Conte, senz'altro, ma siamo molto attenti anche al rispetto del financial fair play. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi, rischiamo di ricadere nuovamente nelle griglie dell’Uefa"