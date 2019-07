NAPOLI ANCELOTTI JAMES RODRIGUEZ / Sono ore molto calde per James Rodriguez sul quale il Napoli, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, rimane in corsa nonostante il pressing dell'Atletico Madrid. La conferma arriva direttamente dal tecnico azzurro Carlo Ancelotti che, in una nuova intervista a 'TV Luna', spiega: "Non mi risulta che James sia dell'Atletico, non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica.

Sono molto legato a lui perché ha fatto molto bene con me. L'anno scorso ha avuto più difficoltà perché l'ambiente non è stato facile per lui. Non ha bisogno di rilanciarsi, è un grande giocatore. Stiamo lavorando su quello, ma non solo - spiega l'allenatore che poi aggiunge -. La rosa è migliorata, è arrivato anche Manolas ma capisco che tutti sono eccitati per il grande nome. Tra questi possiamo aggiungere anche Pépé. Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore, poi dipende da tanti fattori". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Intanto è arrivata ad Elmas, come confermato anche da Ancelotti: "Siamo molto vicini e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, speriamo che arrivi qui a Dimaro".