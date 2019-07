CALCIOMERCATO BARCELLONA BAYERN MONACO ALABA / Alla ricerca di rinforzi per la corsia sinistra della difesa, il Barcellona ha messo gli occhi su David Alaba del Bayern Monaco.

L'esterno sinistro 27enne, riporta 'Mundo Deportivo', non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021 e sarebbe finito nella lista dei cedibili dei bavaresi, che solo quest'anno possono pensare di raccogliere cifrre importanti per il suo cartellino. Nelle prossime settimane potrebbe quindi partire l'affondo dei catalani.