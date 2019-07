CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI MARIO RUI / Il Napoli ha vinto e convinto nel pomeriggio battendo per 5-0 la FeralpiSalò in amichevole. Segnali incoraggianti da diversi azzurri tra cui anche Mario Rui che dovrebbe a sorpresa rimanere in Campania. Lo ha annunciato Carlo Ancelotti che ha parlato di mercato ai microfoni di 'Tv Luna' in una lunga intervista. Eccone un brevissimo estratto anticipato da Carlo Alvino su 'Twitter'.

"Mario Rui è fuori dal mercato. Gli acquisti importanti potrebbero essere due".

Dichirazioni importanti quelle di Ancelotti che testimoniano un cambio di strategie del Napoli soprattutto in difesa dove con la permanenza di Mario Rui decadono tutte le piste legate alla fascia sinistra con l'unico top da piazzare in uscita che rimane Elseid Hysaj. L'albanese impiegato oggi a sinistra resterebbe dunque chiuso su entrambe le corsie tra Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui e Ghoulam. In avanti invece si lavora al grande colpo con il solito James Rodriguez che però nelle ultime ore è stato accompagnato anche dal funambolico Pepè sul quale si è espresso anche l'agente del napoletano Malcuit non chiudendo all'arrivo del costoso esterno del Lille.