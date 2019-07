CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR DYBALA PSG - Continuano ad impazzare le voci sul futuro di Neymar. Quello che appare certo, al momento, è che il brasiliano ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain e lo ha già comunicato al direttore sportivo Leonardo. Quello che manca, ad oggi, è l'offerta in grado di soddisfare le richieste dei parigini. Il Barcellona si sarebbe già mosso proponendo Rakitic, Coutinho e un conguaglio di 40 milioni di euro: proposta rispedita subito al mittente.

Nel frattempo, in Spagna e in Italia è circolata la voce relativa alla col padre che sarebbe addirittura atteso a Torino per incontrare i dirigenti bianconeri . A dare ulteriore spinta, arriva un'ulteriore indiscrezione riporta da 'El Chiringuito TV': Paulopotrebbe essere inserito nella trattativa colper portare Neymar alla Juventus. Un'operazione davvero di difficile realizzazione, visti gli alti costi di ingaggio e di valutazione del cartellino. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, con il brasiliano che si allena in attesa di conoscere la sua futura destinazione.