CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO LOS ANGELES GALAXY / Non solo Zlatan Ibrahimovic ma anche Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere questo il sogno dei Los Angeles Galaxy che per il momento si godono le prodezze dell'ex Inter, Juventus e Milan in attesa di poter ingaggiare magari in futuro un altro campione affermato dopo lo svedese e David Beckham.

A parlare delle manovre anche di marketing dei LA Galaxy ci ha pensato il general manager dei losangelini,, che ai microfoni del 'De Telegraaf' ha ammesso: "La parte sportiva rimane intrecciata con le sponsorizzazioni all'interno di questo club. Aver attratto in passato giocatori come Beckham, Gerrard e Zlatan ha posto i LA Galaxy all'attenzione mondiale. Quelle sono stati mosse intelligenti". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI

SOGNO RONALDO - " I giocatori che vogliono ritirarsi non sono più al posto giusto qui. Cristiano Ronaldo? Mai dire mai, ma per il momento siamo molto orgogliosi che Zlatan stia giocando qui".