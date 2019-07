CALCIOMERCATO NAPOLI / Seppur concentrato nel portare a termine l'acquisto di James Rodriguez, il Napoli non perde di vista gli altri importanti obiettivi. Tra questi c'è sicuramente Lozano e, stando alle informazioni di Calciomercato.it, ancora un grande bomber. Il ds Giuntoli rimane alla ricerca di un giocatore in grado di garantire 25-30 gol a stagione.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il 'sogno' è sempre Mauro, che però - a meno di ripensamenti - lascerebbe l'Inter soltanto per la Juventus . Una delle alternative all'argentino potrebbe essere l'ex, anche se solo l'anno scorso il colombiano - che ha già detto sì al ritorno in azzurro - ha segnato davvero tanto, 28 reti per la precisione comprese tutte le competizioni. Ecco perché non si può escludere un nome a sorpresa, ovviamente di grande spessore per cui varrebbe la pensa un grosso sacrificio.