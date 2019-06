CALCIOMERCATO ROMA VERDE / Daniele Verde è reduce da una stagione vissuta in prestito al Real Valladolid del presidente Ronaldo 'Il Fenomeno', ha totalizzato 26 presenze stagionali realizzando sei gol. Il club spagnolo non l'ha riscattato, la Roma sta lavorando sul mercato in uscita.

Il suo entourage ha parlato con l', una delle società più interessate all'esterno d'attacco classe '96, ma ci sono anche altre due piste spagnole: il neopromosso Deportivoe il. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , la settimana prossima l'entourage del giocatore incontrerà il direttore sportivoper capire se la Roma abbasserà le pretese. Il club giallorosso nei contatti con l'Aek Atene ha chiesto 2 milioni di euro, una cifra ritenuta molto alta per un giocatore che andrà in scadenza a. Dopo l'appuntamento con Petrachi, Verde e il suo entourage avranno le idee più chiare sul proprio futuro.