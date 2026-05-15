Serie A, gli arbitri della 37esima giornata: derby a Maresca

Sozza per la sfida tra Genoa e Milan

Sono stati designati gli arbitri della 37esima nonché penultima giornata del campionato di Serie A. Il derby Roma-Lazio, alla fine programma alle 12 di domenica come tutte le partite con protagoniste le altre squadre in lotta per la Champions, è stato affidato a Maresca.

Al VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato da Abisso. Juve-Fiorentina verrà invece diretta da Abisso, mentre sarà Sozza che arbitrerà la sfida del ‘Marassi’ tra Genoa e Milan.

Pisa-Napoli, infine, è stata assegnata a Fourneau. Ecco le designazioni complete:

  • COMO-PARMA h. 12.00: ZUFFERLI
    ROSSI C.-LAUDATO
    IV: CREZZINI
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: GARIGLIO

 

  • GENOA-MILAN h. 12.00: SOZZA
    LO CICERO-CECCONI
    IV: MARCHETTI
    VAR: MAZZOLENI
    AVAR: PAGANESSI

 

  • JUVENTUS-FIORENTINA h. 12.00: MASSA
    MELI-ALASSIO
    IV: MARINELLI
    VAR: CHIFFI
    AVAR: MERAVIGLIA

 

  • PISA-NAPOLI h. 12.00: FOURNEAU
    PRETI – BIFFI
    IV: GALIPO’
    VAR: MAGGIONI
    AVAR: CAMPLONE

 

  • ROMA-LAZIO h. 12.00: MARESCA
    PERETTI-PERROTTI
    IV: FABBRI
    VAR: DI BELLO
    AVAR: ABISSO

 

  • INTER-VERONA h. 15.00: CALZAVARA
    COSTANZO-PASSERI
    IV: COLLU
    VAR: SANTORO
    AVAR: GIUA

 

  • ATALANTA-BOLOGNA h. 18.00: PERENZONI
    GARZELLI-GRASSO
    IV: ZANOTTI
    VAR: PEZZUTO
    AVAR: SERRA

 

  • CAGLIARI-TORINO h. 20.45: ARENA
    BERCIGLI-REGATTIERI
    IV: PERRI
    VAR: GHERSINI
    AVAR: PRONTERA

 

  • SASSUOLO-LECCE h. 20.45: LA PENNA
    ROSSI L.-FONTEMURATO
    IV: DI MARCO
    VAR: DOVERI
    AVAR: DIONISI

 

  • UDINESE-CREMONESE h. 20.45: MANGANIELLO
    BERTI-VECCHI
    IV: FERRIERI CAPUTI
    VAR: MARINI
    AVAR: COSSO
