Serie A, gli arbitri della 37esima giornata: derby a Maresca

Sozza per la sfida tra Genoa e Milan
Sono stati designati gli arbitri della 37esima nonché penultima giornata del campionato di Serie A. Il derby Roma-Lazio, alla fine programma alle 12 di domenica come tutte le partite con protagoniste le altre squadre in lotta per la Champions, è stato affidato a Maresca.
Al VAR ci sarà Di Bello, coadiuvato da Abisso. Juve-Fiorentina verrà invece diretta da Abisso, mentre sarà Sozza che arbitrerà la sfida del ‘Marassi’ tra Genoa e Milan.
Pisa-Napoli, infine, è stata assegnata a Fourneau. Ecco le designazioni complete:
- COMO-PARMA h. 12.00: ZUFFERLI
ROSSI C.-LAUDATO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
- GENOA-MILAN h. 12.00: SOZZA
LO CICERO-CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
- JUVENTUS-FIORENTINA h. 12.00: MASSA
MELI-ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: CHIFFI
AVAR: MERAVIGLIA
- PISA-NAPOLI h. 12.00: FOURNEAU
PRETI – BIFFI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: CAMPLONE
- ROMA-LAZIO h. 12.00: MARESCA
PERETTI-PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
- INTER-VERONA h. 15.00: CALZAVARA
COSTANZO-PASSERI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
- ATALANTA-BOLOGNA h. 18.00: PERENZONI
GARZELLI-GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SERRA
- CAGLIARI-TORINO h. 20.45: ARENA
BERCIGLI-REGATTIERI
IV: PERRI
VAR: GHERSINI
AVAR: PRONTERA
- SASSUOLO-LECCE h. 20.45: LA PENNA
ROSSI L.-FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: DIONISI
- UDINESE-CREMONESE h. 20.45: MANGANIELLO
BERTI-VECCHI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: COSSO