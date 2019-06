JUVENTUS SARRI KOULIBALY NAPOLI / Finalmente ufficiale: dopo un'attesa di un mese Maurizio Sarri è stato annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Contratto triennale per il tecnico di Figline che ora aspetta i primi regali della sua nuova dirigenza. Un rinforzo arriverà sicuramente in difesa e sarà di quelli importanti: non è certo un segreto la stima che il neo allenatore juventino ha per Kalidou Koulibaly, esploso nei tre anni sarriani a Napoli.

Arrivare al difensore senegalese è tutt'altro che semplice, vuoi perché gli azzurri stanno per perdere già Albiol, vuoi perché il prezzo fatto dai partenopei è stellare. Tutti gli aggiornamenti sul mercato clicca qui

Stando a quanto riportato da 'Radio Marte', Koulibaly rientrerebbe nei nomi fatti da Sarri insieme a Hysaj ed Emerson Per l'ex Genk però non c'è nessuna clausola rescissoria e allora occorre fare i conti con la richiesta di De Laurentiis: 250 milioni di euro per vedere un altro pezzo azzurro trasferirsi in bianconero.